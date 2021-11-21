شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حمدى فتحى نسر الطموح فى القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز حمدى فتحى، لاعب النادى الأهلى، بطموح قوى، حيث إنه لاعب قادر على التغلب على الصعوبات والتحدى والعودة إلى المستوى بكل شغف.

حمدى فتحى لاعب يمتلك إمكانيات هجومية تمكنه من الوصول إلى مرمى الخصم وتسجيل الأهداف، حيث إنه لاعب يعمل دائما على تطوير مهاراته التهديفية، حتى نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اختياره نسرا لمباراة الفريق الأحمر والمقاولون العرب.

وحقق فريق الأهلي فوزا صعبا على المقاولون العرب بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الجمعة، باستاد الأهلي وي السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز بتوقيع حمدى فتحى.

وسجل حمدي فتحي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 من ضربة رأسية، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة جمعها من 4 انتصارات، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عن 4 نقاط، جمعها من تعادل وفوز وهزيمتين.

وساهم حمدى فى تأمين الأهلي لقمة الدوري، بعدما نجح المارد الأحمر في حصد نقاط المباريات التى خاضها في بطولة الدوري الموسم الجاري.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب حمدى فتحى فى الصور التالية :