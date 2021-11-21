شكرا لقرائتكم خبر عن "ابن الوز عوام" .. كريم علي معلول يستعرض مهاراته الكروية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر كريم علي معلول، ابن نجم النادي الأهلي ومنتخب تونس علي معلول، فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال تدريبه على المهارات الكروية، ليسير كريم على خطى والده مع الساحرة المستديرة.

ويدرس الجهاز الفني للأهلي التعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، باعتباره من المراكز التي تعاني نقصاً فى صفوف الفريق بالموسم الحالي، لاسيما بعد اقتراب محمود وحيد من الانتقال لصفوف طلائع الجيش فى الميركاتو الشتوى، لخروجه من الحسابات الفنية لبيتسو موسيماني.

ويرغب مسئولو الأهلي في التعاقد مع ظهير أيسر جديد ليكون بديلا للتونسي علي معلول، لاسيما مع اعتماد موسيماني على أيمن أشرف الذى يجيد اللعب فى هذا المركز في قلب الدفاع وليس الجبهة اليسرى، ولجأ إلى توظيف أكثر من لاعب في هذه الجبهة أبرزهم كريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا.