شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم عروض الشتاء بعد معسكر الإمارات.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مسئولو النادى الأهلي مصير العروض التى بدأت تصل لبعض لاعبى الفريق عقب معسكر المارد الأحمر المقرر إقامتها فى الإمارات خلال ديسمبر المقبل، ورغم أن الأهلى لا يرغب فى الاستغناء عناصر الفريق الأساسية والذين تلقوا اتصالات وعروض "شفهية" من أندية خارجية يأتى فى مقدمتهم، المالى آليو ديانج ومحمد مجدى أفشة ومحمد شريف وعلى معلول إلا أن إدارة الأهلى قررت الانتظار لحين وصول هذه العروض بشكل رسمى على أن تتم مناقشتها بعد معسكر الفريق الذى سيُقام فى الإمارات خلال ديسمبر المقبل.

وقال مصدر فى الأهلى، إن إدارة النادى تترقب وصول عروض رسمية من أندية خارجية أو داخلية للبت فيها، حيث طلبت هذه الأندية ضم عدد من لاعبى الأهلى فى ميركاتو الشتاء خلال يناير المقبل، وأوضح المصدر أن مسئولى القلعة الحمراء يرغبون فى الحفاظ على القوام الأساسى للأهلى لاسيما أن الفريق سيواصل مسيرته فى بطولة دورى ابطال أفريقيا فى فبراير المقبل.

واشار المصدر إلى أن رحيل النجوم الكبار والمؤثرين فى الفريق خلال ميركاتو الشتاء سيكون أمراً صعباً للغاية أن لم يكن العرض مُغر للغاية، لكن الأمر سيكون وارد لبعض اللاعبين الذين لا يشاركون مع الفريق الفترة الماضية بشكل منتظم وتلقوا عروضاً محلية، وفى مقدمتهم، محمود وحيد الذى بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لطلائع الجيش وكذلك محمد محمود الذى اقترب هو الآخر من الرحيل فى يناير المقبل على سبيل الإعارة.