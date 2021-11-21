كلوب وأرتيتا يكشفان كواليس المشادة على خط التماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

شهدت المباراة التي جمعت بين ليفربول وأرسنال بالجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وقوع مشادة بين يورجن كلوب وميكيل أرتيتا مدربي الفريقين.

وأثار تدخل السنغالي ساديو ماني مع الياباني تاكيهيرو تومياسو مدافع آرسنال غضب أرتيتا، قبل أن يدخل في مشادة عنيفة مع كلوب على خط التماس.

وظلت المناوشة بين أرتيتا وكلوب قبل أن يفصل بينهما أعضاء الجهازين الفنيين والحكم الرابع، ثم قام الحكم بإشهار البطاقة الصفراء لكلا المدربين.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي فاز بها ليفربول برباعية دون رد، تحدث كلا المدربين عن المشادة، وعلق كلوب قائلا: "لقد كان مجرد احتكاك جسدي بين ماني ومنافسه، يحدث ذلك كثيرًا".

وأضاف: "دكة أرسنال صعّدت الأمر كما لو كان ساديو يستحق بطاقة حمراء، لذلك سألت عما يريدون في هذا الموقف".

وتابع: "لم يكن شيئًا، حتى أن ماني لم يلمس لاعب أرسنال، لقد كان مجرد احتكاك بين لاعبين ارتقا في الهواء معًا، لم يكن رد فعل أرتيتا جيدًا".

وواصل: "لقد كان الحكم جيدًا، لقد استحققت بطاقة صفراء، نعم لم يكن الأمر جيدًا وهذا ما حدث".

على الجانب الآخر، قال أرتيتا: "كنت أدافع عن فريقي.. هذا كل شيء".

وتابع: "لقد تحدثت مع كلوب عقب المباراة وهنأته".

وأتم: "أعتقد أن الأجواء كانت جيدة منذ البداية.. وهذا هو حال كرة القدم".

جدير بالذكر أن ليفربول رفع رصيده إلى النقطة 25 احتل بها وصافة ترتيب بريميرليج –بشكل مؤقت-، بينما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 20 تواجد بها في المركز الخامس.