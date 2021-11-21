مواعيد مباريات اليوم.. انطلاق جولة الدوري.. وغرناطة يتحدى الريال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والدوريات العالمية، حيث تنطلق الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري، كما يلعب غرناطة أمام ريال مدريد في الليجا.

ويستعرض الخليج 365 جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي:

16:00.. مانشستر سيتي وإيفرتون.. beIN Sports 1 HD Premium

18:30.. توتنهام وليدز يونايتد.. beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني:

15:00.. خيتافي وقادش.. beIN Sports HD 1

17:15.. ريال مدريد وغرناطة.. beIN Sports HD 1

19:30.. إلتشي وريال بيتيس.. beIN Sports HD 1

22:00.. ريال سوسييداد وفالنسيا.. beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي:

13:30.. ساسولو وكالياري.

16:00.. بولونيا وفينيزيا.

16:00.. ساليرنيتانا وسامبدوريا.

19:00.. انتر ميلان ونابولي.

21:45.. جنوى وروما.

الدوري المصري:

17:30.. فاركو وسيراميكا كليوباترا.. ON Time Sports 2 HD

20:00.. مصر المقاصة والاتحاد السكندري.. ON Time Sports 1 HD