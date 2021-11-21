اخبار الرياضه

مواعيد مباريات اليوم.. انطلاق جولة الدوري.. وغرناطة يتحدى الريال

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في الممتاز والدوريات العالمية، حيث تنطلق الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري، كما يلعب غرناطة أمام في الليجا.

ويستعرض الخليج 365 جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

:

16:00.. مانشستر سيتي وإيفرتون.. beIN Sports 1 HD Premium

18:30.. توتنهام وليدز يونايتد.. beIN Sports 1 HD Premium

:

15:00.. خيتافي وقادش.. beIN Sports HD 1

17:15.. ريال مدريد وغرناطة.. beIN Sports HD 1

19:30.. إلتشي وريال بيتيس.. beIN Sports HD 1

22:00.. ريال سوسييداد وفالنسيا.. beIN Sports HD 1

:

13:30.. ساسولو وكالياري.

16:00.. بولونيا وفينيزيا.

16:00.. ساليرنيتانا وسامبدوريا.

19:00.. انتر ميلان ونابولي.

21:45.. جنوى وروما.

الدوري المصري:

17:30.. فاركو وسيراميكا كليوباترا.. ON Time Sports 2 HD

20:00.. مصر المقاصة والاتحاد السكندري.. ON Time Sports 1 HD

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا