بالصور.. الأهلي يستقبل مران الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استقبل فرع النادي الأهلي بمدينة نصر المران الأخير لفريق الاتحاد السكندري قبل مواجهة نادي مصر المقاصة مساء اليوم الأحد.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة مصر المقاصة على ملعب إستاد الكلية الحربية في افتتاح منافسات الأسبوع الخامس لبطولة الدوري المصر الممتاز.

ولسوء الأحوال الجوية بالإسكندرية، أدى زعيم الثغر بقيادة المدير الفني حسام حسن مرانه على الملعب الفرعي للنادي الأهلي بالقاهرة.

وأصدر مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي بيانا رسميا يشكر فيه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على استجابته.

وقال النادي في بيان رسمي: "مجلس إدارة الاتحاد السكندري يتقدم بخالص الشكر والتقدير للكابتن محمود الخطيب على استجابته السريعة لطلب زعيم الثغر الخاص باستضافة تدريب الفريق لسوء الأحوال الجوية بالاسكندرية، وترحيب نجم النادي الأهلي الكابتن خالد بيبو بفريق الكرة و تواجده حتى انتهاء التدريب، فكل الشكر و التقدير".

يذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز السابع في الدوري بعد حصد سبع نقاط من أربع مباريات، بينما يأتي مصر المقاصة في المرتبة الـ12 برصيد أربع نقاط.