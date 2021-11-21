والده: النني رد على الشائعات.. ومدرب أرسنال متمسك به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد ناصر النني والد محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، أن لاعب وسط منتخب مصر رد على الشائعات التي قالت إن إدارة جانرز فسخت تعاقده، مضيفًا أن ميكيل أرتيتا مدرب الفريق متمسك به.

وكانت صحيفة "ذا صن" قد كشفت الاسبوع الماضي، أن النني اقترب من الرحيل عن أرسنال في شهر يناير المقبل، من أجل الانتقال إلى صفوف جالاتا سراي التركي.

وأضافت أن إدارة جانرز ستمنح لاعب وسط منتخب مصر حرية الرحيل مجانا في يناير، خاصة مع الرغبة الملحة من نادي جالاتا سراي في ضم اللاعب المصري.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب البلدوزر" المذاع عبر فضائية "الشمس"، قال النني: "محمد رد على شائعات فسخ عقده بعد مشاركته في لقاء ليفربول، محمد متواجد في النادي لنهاية الموسم وحتى نهاية عقده".

وتابع: "بعدما عاد النني من الإعارة لصفوف بشكتاش التركي، أثبت نفسه وأقنع مدرب الفريق بإمكانياته، أرتيتا متمسك بمحمد، وقد يحتاجه الفترة المقبلة بين صفوف الفريق الأساسي ويكمل مشواره في النادي حتى نهايته".

وعن رأيه في عودة النني إلى مصر وانتقاله للأهلي، قال والد لاعب منتخب مصر: "الأهلي نادي كبير، وبالتأكيد لا مانع من اللعب بين صفوف الأهلي في حالة عودته إلى مصر.. محمد متربي في النادي 10 سنين".