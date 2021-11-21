وكيل أعمال محمد النني يكشف حقيقة فسخ عقد اللاعب مع أرسنال

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف علاء نظمي، وكيل أعمال لاعب منتخب مصر محمد النني، نجم نادي أرسنال الإنجليزي، عن حقيقة التقارير التي تحدثت مؤخراً عن نية أرسنال فسخ عقد اللاعب في شهر يناير المقبل.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" ويقدمه الإعلامي عمرو أديب مساء السبت، نفى نظمي ما تردد مؤخرًا عن فسخ عقد اللاعب وعرضه للانتقال مجانًا.

وقال نظمي: "طلعت إشاعة إن النادي فسخ العقد وهذا غير صحيح، قواعد فسخ العقد تمنح اللاعب فترة سماح 6 أشهر للانتقال إلى نادٍ آخر".

وأضاف وكيل أعمال محمد النني: "كانت لدينا عروض قوية خلال موسم الانتقالات الصيفية ومدرب الأرسنال طلب من النني البقاء مع الفريق، والنني عايز يكمل في الأرسنال لنهاية عقده، ولو جات له فرصة خلال تلك الفترة الحالية سنقرر في حينها".

وأكد علاء نظمي أن النني لن يجدد عقده مع أرسنال ولكنه سيكمل موسمه الحالي مع الفريق، مضيفاً: "هناك اهتمام من النوادي الأربع الكبار في تركيا باللاعب المصري، كذلك اهتمام من أحد الأندية الإنجليزية بجانب نادٍ عربي".