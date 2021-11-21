شكرا لقرائتكم خبر عن دروجبا: موهبة صلاح تفجرت وأصبح على القمة الآن وأتمنى عودته إلى تشيلسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإيفوارى ديدييه دروجبا نجم تشيلسى الإنجليزى الأسبق، أن موهبة المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، تفجرت، وأصبح الأفضل حاليا في العالم وأتمنى رحيله عن ليفربول.

وقال دروجبا، في تصريحات تليفزيونية: "باعتباري نجما سابقا للبلوز أتمنى أن يرحل محمد صلاح عن ليفربول ويعود مرة أخرى إلى صفوف تشيلسي، ولكنى لا أعلم إذا كان تشيلسى قادرا من الناحية المالية على تغطية راتب صلاح من عدمه، ولا أعلم إذا كانت هناك مفاوضات بالفعل من عدمه".

وأضاف نجم البلوز سابقا: "كل ما أعلمه أن صلاح حتى لو بقى فى ليفربول فإنه سيكون الأفضل، وفى أى مكان سيلعب له صلاح سيتألق؛ لأنه يفهم كرة القدم جيداً، أنا لست قلقاً عليه فهو شخص رائع ويحتاج فقط لثقة المدرب فى قدراته، وهو ما يحدث حالياً مع يورجن كلوب، ولكن لا أعلم ماذا سيحدث مستقبلاً".

وتابع دروجبا: "محمد صلاح تواصل معي حين كان لاعباً فى صفوف روما الإيطالى لاستطلاع رأيي فى بعض الأمور الفنية، عندما مر بفترة لا يسجل خلالها أهداف مع روما وتواصل معى وسألنى ماذا كنت أفعل أثناء هذه الفترات، وبالفعل شاركته الأمثلة والخبرات، وقلت له إن ذلك طبيعى ويحدث لجميع المهاجمين، ولكن عليك أن ترجع للقواعد والأساسيات".

واستطرد: "جودة كرة القدم الآن اختلفت بالطبع، الكرة الآن لم يعد بها مجال للأخطاء بخلاف أن تطبيق تقنية الفيديو قلل من الحالات التحكيمية الجدلية، وجعل اللاعبين يركزون أكثر على الأداء فى المستطيل الأخضر".

وأردف: إن الجيل الذهبي للمنتخب المصري كان يضم العديد من اللاعبين الذين يستطيعون التواجد في أكبر أندية أوروبا، وعصام الحضري أحد أساطير حراسة المرمى وأحد أصعب الحراس الذين واجهتهم في مشواري الكروي".

واختتم: "الحضري بالنسبة لي أسطورة في كرة القدم ليس لأنه تصدى لضربة رأس قريبة مني أو لضربة جزاء سددتها فهو حارس بالفعل أسطوري، وكان يفعل أموراً كبيرة، وكان بمقدوره اللعب حتى 70 عاماً ويستطيع التصدي للكرات".