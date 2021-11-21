شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: الأهلي أتعلم من درس خسارة السوبر وعازم على استعادة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد يوسف، نجم الأهلي السابق، أن الفريق تعلم من درس خسارة مباراة السوبر أمام طلائع الجيش، موضحا أن المارد الأحمر عازم على التتويج بلقب الدورى هذا الموسم.

وقال يوسف، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "الأهلي واضح أنه عازم على استعادة درع الدوري ولديه تركيز كبير منذ بداية البطولة، والأهلي يقدم مستويات مميزة منذ بداية الموسم وتركيز على حصد نقاط الفوز".

ومن ناحية أخرى يفاضل بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بين سيناريوهين بشأن التعامل مع غياب حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأحمر، عن مباراته القادمة ضد غزل المحلة يوم الاثنين المقبل، بسبب حصوله على الكارت الأحمر في مباراة المقاولون العرب، مساء الجمعة.

ويفاضل موسيماني بين تغيير طريقة اللعب والعودة لطريقة 4 / 2 / 3 / 1؛ لتعويض غياب حمدي فتحي، بحيث يلعب بنفس التشكيل مع دخول حسين الشحات أو لويس ميكيسوني أو أحمد عبد القادر على حساب فتحي ويلعب برباعي في الخط الدفاعي بدلا من 3، كما هو الحال في المباريات الأربع الماضية مع زيادة لاعب جديد في الخط الأمامي.