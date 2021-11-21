شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: الأهلي أتعلم من درس خسارة السوبر وعازم على استعادة الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد محمد يوسف، نجم الأهلي السابق، أن الفريق تعلم من درس خسارة مباراة السوبر أمام طلائع الجيش، موضحا أن المارد الأحمر عازم على التتويج بلقب الدورى هذا الموسم.
ومن ناحية أخرى يفاضل بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بين سيناريوهين بشأن التعامل مع غياب حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأحمر، عن مباراته القادمة ضد غزل المحلة يوم الاثنين المقبل، بسبب حصوله على الكارت الأحمر في مباراة المقاولون العرب، مساء الجمعة.
والسيناريو الثاني هو استمرار اللعب بطريقة 3/4/3 مع نقل أكرم توفيق أو اليو ديانج للقيام بدور حمدي فتحي كليبرو بين قلبي الدفاع بدر بانون وأيمن أشرف، مع الدفع بمحمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى، بحيث يلعب أكرم أو ديانج كليبرو، ويلعب الآخر منهما في مركز الوسط بجوار عمرو السولية.
وأكد موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المقاولون، أنه يوجد أكثر من بديل لحمدي فتحي، بعد تأكد غيابه عن مباراة المحلة بالجولة الخامسة من عمر الدوري على ملعب غزل المحلة.