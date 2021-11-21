شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء أوروبية فى مران الاتحاد السكندرى استعدادا للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الاتحاد السكندرى، مساء السبت، حصته التدريبية على الملعب الفرعي للنادي الأهلي، وسط أجواء أوروبية تحت الأمطار والبرد القارس، وذلك استعدادا لمواجهة المقاصة.

وحرمت الأحوال الجوية الجهاز الفني بقيادة العميد حسام حسن من تنفيذ برنامجه التدريبي بشكل مثالي، حيث اكتفى اللاعبون بحصة تدريبية دون إجراء تقسيمة أو الجانب البدني كاملا كما هو معتاد في تدريبات زعيم الثغر.

ويستعد نادي الاتحاد السكندري لمواجهة نظيره مصر المقاصة، مساء الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وتقام مباراة الاتحاد أمام نظيره مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز الثاني عشر برصيد أربع نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.



مران الاتحاد السكندرى



مران الاتحاد السكندرى



مران الاتحاد السكندرى



مران الاتحاد السكندرى



مران الاتحاد السكندرى



مران الاتحاد السكندرى



مران الاتحاد السكندرى