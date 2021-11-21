شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: الزمالك غير مقنع رغم الفوز واللاعبون افتقدوا الإيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف قاسم، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض لم يكن مقنع رغم الفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام.

وقال قاسم، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": إن لاعبي الزمالك في مواجهة الإسماعيلى افتقدوا للفاعلية والإيجابية على المرمى، والزمالك لم يكن بمستواه المعهود، وكذلك بعض اللاعبين لم يكونوا في حالتهم".

ومن ناحية أخرى اختتم فريق الزمالك تدريبه بالأمس بتقسيمة قوية خاضها لاعبو الفريق مساء السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وشارك فى التقسيمة اللاعبون الذين لم يشاركوا فى التشكيل الأساسي بمباراة الفريق أمس أمام الإسماعيلي.