شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 21 / 11 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 21 / 11 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراتان تجمع فاركو مع سيراميكا باستاد الإسكندرية، ومصر المقاصة مع الاتحاد السكندرى على استاد الكلية الحربية في افتتاح الجولة الخامسة للمسابقة.

موعد مباراة فاركو مع سيراميكا

تقام مباراة فاركو مع سيراميكا في الخامسة والنصف عصر اليوم الاحد على ستاد الإسكندرية في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق البرتقالى بمعنويات مرتفعة بعد أن فاز على مصر المقاصة بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز سيراميكا على البنك الاهلى بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف فيما يحتل سيراميكا المركز الخامس برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم ولم يخسر وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

موعد مباراة مصر المقاصة مع الاتحاد السكندرى

تقام مباراة مصر المقاصة والاتحاد السكندرى في تمام الثامنة مساء اليوم الاحد على ستاد الكلية الحربية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد خسارته من فاركو بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز زعيم الثغر على الجونة بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مثله وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأحد من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.