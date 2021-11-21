شكرا لقرائتكم خبر عن الإنجليزي ديرموت جالاجر: قرار الحكم بإلغاء هدف المقاولون في الأهلي صحيح 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال جالاجر في تصريحات تليفزيونية: إن هذا القرار التحكيمي معقد وصعب للغاية، ولكنه يستحق الإشادة بالنسبة للحكام، وأوضح أن اللعبة تعد تسللاً على لاعب المقاولون بالفعل وليست هدفاً".

وأضاف ديرموت جالاجر: أن الأهلي لا يستحق ضربة جزاء في لقطة ضربة رأس محمد مجدي أفشة نجم الأهلي التي اصطدمت بلاعب المقاولون، لأن الوضع التشريحي للاعب المقاولون لا يساعده على منع يديه من الوصول للكرة، وأن قرار الحكم بعدم احتساب ضربة جزاء للأهلي أيضاً صحيح تماماً".

وتابع الحكم الإنجليزي الأسبق: "أن هدف عمرو مرعي مهاجم المصري البورسعيدي في مرمى بيراميدز صحيح تماماً، لأن عمرو مرعي لعب الكرة برأسه بالفعل وليس بيديه، لذلك فإن هدف المصري في مرمى بيراميدز سليم تماماً ولا توجد أي أخطاء به".