شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: انضمام 3 لاعبين من فيوتشر للمنتخب دليل على نجاح المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر إف سي، عن سعادته بانضمام ثلاثة لاعبين من الفريق الأول للمنتخب المصري للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، السبت، عن قائمة الفراعنة المشاركة في كأس العرب، والتي تواجد بها 3 لاعبين من نادي فيوتشر إف سي، وهم: "أحمد رفعت، عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم".

وفي تصريحات خاصة للحساب الرسمي للنادي، أكد السقا أهمية تواجد عناصر الفريق مع المنتخب الوطني، وأن هذه الاختيارات تدل على نجاح الفريق في الأسابيع الأولى للدوري، بعدما حقق 7 نقاط من 4 مباريات.

وأشاد المدير الرياضي لنادي فيوتشر إف سي، باختيارات إدارة النادي لعناصر الفريق قبل انطلاق الموسم، وهو ما أسفر عن انضمام ثلاثي الفريق في قائمة الفراعنة.

وأوضح أن البطولة العربية سوف تمنح الفرصة للعديد من اللاعبين لإظهار إمكانياتهم الفنية، كما أشاد بقرار المدير الفني للفراعنة بإعطاء الفرصة لجميع اللاعبين.

وبسؤاله عن استعداد الفريق لمواجهة إنبي المقبلة، قال السقا: "بنستعد بقوة لمواجهة إنبي في الجولة القادمة، الفريق البترولي يمتلك لاعبين مميزين وأيضا جهاز فني على أعلى مستوى وهذا ما يصعب المباراة"، وتنطلق بطولة كأس العرب في الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.