شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش عاشق الوجوه الجديدة.. 5 لاعبين يشاركون لأول مرة و6 فى الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، منقذ اللاعبين الجدد على منتخب مصر، بعدما حصل 5 لاعبين على شرف المشاركة مع الفراعنة لأول مرة خلال 5 مباريات قاد فيها المنتخب حتى الآن.

ومنح كارلوس كيروش فرصة المشاركة لأول مرة لـ5 لاعبين، هم: أكرم توفيق أمام ليبيريا، وعمر مرموش أمام ليبيا، ومحمد حمدى وإمام عاشور وأحمد ياسين فى مباراة الجابون.

الوجوه الجديدة

واختار كيروش 6 وجوه جديدة لقائمة منتخب مصر في بطولة كأس العرب، وهم كل من: أحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومروان داود وأسامة فيصل وحسين فيصل وعمر كمال عبد الواحد، الذين لم يسبق لهم تمثيل المنتخب في أي مباراة، وهم مرشحون لأخذ الفرص في البطولة الودية.

وقاد كارلوس كيروش منتخب مصر فى 5 مباريات منذ توليه المسئولية خلفا لحسام البدرى، مباراة ودية و4 فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها فى قطر 2022.

ونجح البرتغالى فى قيادة الفراعنة للفوز فى 4 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة، ولم يتذوق الخسارة حتى الآن، حيث فاز على ليبيريا "وديا" وأنجولا وليبيا "مرتين" والجابون، وسجل لاعبو الفراعنة 10 أهداف واستقبل 3 أهداف.