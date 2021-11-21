شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: مستغرب من استبعاد أبو جبل من صفوف المنتخب والزمالك والان مع تفاصيل الخبر
وقال ناجى، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامى إبراهيم فايق على قناة "أون تايم سبورتس 2": "كان من الضرورى تواجد حارس صاحب خبرة دولة مع محمد لشناوى في قائمة كاس العرب".
وأضاف مدرب حراس سموحة: "أبو جبل من القوام الأساسي واتحفظ على عدم انضمامه ومستغرب من استبعاده من المنتخب الوطنى وجلوسه بديلا فى ناديه الزمالك" متابعا: "الهانى سليمان صاحب خبرة طويلة ويستحق الانضمام للمنتخب".
ومن ناحية أخرى فى واقعة غريبة قام محمد أبو جبل، بمغادرة الجروب الخاص بالفريق على "الواتس أب" بعد مباراة فريقه أمام الإسماعيلى التى أقيمت مساء الجمعة.
وعقب انتهاء مواجهة الزمالك والإسماعيلى فوجئ اللاعبون بمغادرة محمد أبو جبل الجروب الخاص بالفريق، دون تفسير لتلك الواقعة، خاصة أن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى، قرر الاعتماد على محمد عواد فى حراسة المرمى، مع تواجد أبو جبل على مقاعد البدلاء.