شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: مستغرب من استبعاد أبو جبل من صفوف المنتخب والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعجب أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، من استبعاد محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من قائمة المنتخب الوطنى النهائية المشاركة فى بطولة كأس العرب المقرر إقامتها بالدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وقال ناجى، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامى إبراهيم فايق على قناة "أون تايم سبورتس 2": "كان من الضرورى تواجد حارس صاحب خبرة دولة مع محمد لشناوى في قائمة كاس العرب".

وأضاف مدرب حراس سموحة: "أبو جبل من القوام الأساسي واتحفظ على عدم انضمامه ومستغرب من استبعاده من المنتخب الوطنى وجلوسه بديلا فى ناديه الزمالك" متابعا: "الهانى سليمان صاحب خبرة طويلة ويستحق الانضمام للمنتخب".

ومن ناحية أخرى فى واقعة غريبة قام محمد أبو جبل، بمغادرة الجروب الخاص بالفريق على "الواتس أب" بعد مباراة فريقه أمام الإسماعيلى التى أقيمت مساء الجمعة.