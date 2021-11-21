شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يشكر الأهلى على استضافة تدريبات الفريق فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة الاتحاد السكندري الشكر للنادي الأهلى على استضافة مران الفريق السكندري على ملعب ناشئي الفريق الأحمر؛ بسبب سوء الأحوال الجوية مساء السبت.

وقال النادي في بيان رسمى: "مجلس إدارة النادى برئاسة الاستاذ محمد مصيلحى يتقدم بخالص الشكر والتقدير للكابتن محمود الخطيب على استجابته السريعة لطلب زعيم الثغر الخاص باستضافة التدريب الفريق اليوم لسوء الاحوال الجوية بالإسكندرية.. وترحيب نجم النادى الأهلى الكابتن خالد بيبو بفريق الكرة وتواجده حتى انتهاء التدريب، فكل الشكر والتقدير".

واختار حسام حسن، المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، 22 لاعبا في قائمة سيد البلد، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، في إطار الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة الـ22 لاعبا كالتالى: "محمد عبد المنصف، أحمد يحيى، محمد عبد السلام، محمد مجدى، السيد سالم، هشام صلاح، مروان عطية، خالد الغندور، فوزى الحناوى، كريم يحيى، محمد رجب، صبرى رحيل، أحمد نبيل مانجا، عبد الغنى محمد، مورو، سعيد سيبمورى، عادل نيمار، أحمد على، كريم الديب، أحمد عادل ميسى، مابولولو، بنجامين".

وحقق الاتحاد فوزا صعبا على الجونة بهدف نظيف عن طريق خالد الغندور، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع، وفى المقابل يحتل المقاصة المركز الثانى عشر برصيد 4 نقاط بعد السقوط أمام فاركو في المباراة الماضية.

واستهل الاتحاد مشواره بالتعادل مع سموحة بنتيجة 4 – 4 في الجولة الأولى، ثم الفوز على نادي فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والخسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة بالأسبوع الثالث، قبل أن يفوز في الجولة الرابعة على الجونة بهدف نظيف.