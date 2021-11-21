شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحتوي حزن الشحات بعد استبعاده من المنتخب بكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عقد جلسة مع حسين الشحات جناح الفريق الأحمر لاحتواء حزن اللاعب عقب استبعاده من القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العرب خلال ديسمبر المقبل، رغم أن اللاعب كان متواجدا في القائمة المبدئية لمنتخب مصر التي تستعد للمشاركة في البطولة العربية.

وكان حسين الشحات يعول كثيرا على التواجد في قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العارب، لنيل ثقة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، ولكن ابتعاده عن المشاركة الأساسية في المباريات رفقة الأهلي حرمه من التواجد في القائمة النهائية للمنتخب بكأس العرب.

ولم يشارك الشحات أساسيا مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي وشارك احتياطيا في بعض المباريات، في ظل اعتماد موسيماني على الرباعي بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف ولويس ميكيسوني بشكل أساسي.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة غزل المحلة المقرر لما يوم الاثنين القادم ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد الأهلي we السلام، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة حمدي فتحي في الدقيقة 67 برأسية متقنة من ركلة ركنية نفذها علي معلول من الناحية اليسرى.