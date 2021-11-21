شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الكرة الأول بنادى إيسترن كومبانى تدريباته الجماعية اليوم السبت، استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن لقاءات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها الإثنين المقبل فى الثالثة عصرًا بـ إستاد الدفاع الجوى.

وشهد المران فقرة تدريبية بدنية قوية لجميع اللاعبين للتأكيد على الجاهزية الفنية والبدنية كما يستعد فريق إيسترن كومبانى للدخول فى معسكرا مغلق غدا استعدادا للمباراة.

يتذيل إيسترن كومباني جدول الدوري العام بدون رصيد بعد الخسارة في المباراة الرابعة على التوالي، فيما يحتل نادى بيراميدز المركز الثانى برصيد 10 نقاط بعد الفوز 3 مباريات والتعادل في مباراة كانت في الجولة الماضية أمام المصرى 2 /2.

ويلتقى فريق إيسترن كومبانى مع بيراميدز فى الثالثة عصر الاثنين، على ملعب الدفاع الجوى في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى.