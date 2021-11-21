شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يهدى اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم قميص النادى الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول بالنادى الأهلى، تيشيرت الفريق الأحمر إلى إرفين خوزا، نائب رئيس الاتحاد الجنوب إفريقى لكرة القدم ورئيس رابطة أندية الدورى، فى ظل تعزيز العلاقات الودية بين المسؤولين والأندية والفرق واللاعبين فى الدورى، مع تعزيز تطوير الدورى وكرة القدم فى جمهورية جنوب أفريقيا.

ونشر حساب MT Sports، عبر "إنستجرام"، صورا للسيدة مويرا ثلاجالى، زوجة موسيمانى، وهى تهدى رئيس الرابطة قميص الأهلى، صحبها بتعليق: "كانت محطتنا الأولى إلى مقر رابطة الدورى الجنوب إفريقى لكرة القدم، المنزل الذى يمثل جميع فرق كرة القدم المحترفة فى جنوب إفريقيا، الذى يتمثل دوره الرئيسى فى تعزيز العلاقات الودية بين المسؤولين والأندية والفرق واللاعبين فى الدورى، مع تعزيز تطوير الدورى وكرة القدم فى جمهورية جنوب أفريقيا".

وأضاف: "يشرفنا أن نكون قادرين على تقديم هدية المدير الفنى بيتسو موسيمانى، إلى رئيس مجلس الإدارة الدكتور إرفين خوزا، والمدير التنفيذى السيدة ماتو مادلالا، بعد أن شهد مسيرة المدرب بيتسو أولاً كلاعب ثم كمدرب".

من جانبه، أعرب رئيس الرابطة والمدير التنفيذى، عن فخرهم بنجاحات المدرب وإنجازاته فى جنوب إفريقيا وعلى الصعيد الدولى، مؤكدين إنهم يعتقدون أن هناك المزيد فى المستقبل ويتطلعون إلى مواصلة مشاهدة العظمة فى واحد من أكثر الأفراد إلهامًا فى البلاد.

من ناحية أخرى، علق الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الأرقام التى حققها رفقة القلعة الحمراء حتى الآن بعد مرور عام وأقل من شهر فى قيادة أبناء التتش، وكتب موسيمانى عبر حسابه على موقع "تويتر"، تعليقا على الأرقام التى حققها: "لا يزال هناك مجال كبير للتحسين وسنبذل قصارى جهدنا هذا الموسم".



زوجة موسيمانى تهدى قميص الأهلى لنائب رئيس الاتحاد







