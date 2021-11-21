اخبار الرياضه

نشرة السبت.. صلاح يبتعد بصدارة هدافي بريميرليج.. وقائمة المنتخب لكأس العرب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم السبت 20 نوفمبر 2021.

"إيقاف فتحي وغرامة الإسماعيلي وسب الحكم".. عقوبات الجولة الرابعة من الدوري

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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