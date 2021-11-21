نشرة السبت.. صلاح يبتعد بصدارة هدافي بريميرليج.. وقائمة المنتخب لكأس العرب

واتفورد يفوز على مانشستر يونايتد برباعية في الدوري الإنجليزي

صلاح يسجل في فوز ليفربول الساحق على آرسنال برباعية بالدوري الإنجليزي

صلاح يبتعد بصدارة هدافي بريميرليج بهدف في آرسنال (فيديو)

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محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات