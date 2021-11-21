دروجبا: كارتيرون كان لاعبًا رائعًا.. وأشاهد ما يفعله مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث النجم الإيفواري ديدييه دروجبا، لاعب تشيلسي السابق، عن علاقته بالفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، مؤكدًا أنه يعرفه قبل 20 عاما حين كان لاعبا.

وقال دروجبا في تصريحات لقناة "المحور":"باتريس كارتيرون هو صديقي قبل أن يكون مدير فني، أعرفه منذ عام 2001".

وأضاف" كارتيرون كان لاعبًا رائعًا أيضًا، دائمًا ما ينجح في تقديم أشياء رائعة في أي مكان يتواجد به".

وأوضح، أن المدرب كارتيرون يستطيع أن يخرج أفضل ما لدى اللاعبين، لذلك فهو مدرب رائع.

وأتم تصريحاته:" أشاهد ما يفعله كارتيرون مع الزمالك ومن قبلها عندما تواجد مع الأهلي، هو مدرب ذو خبرة وبإمكانه أن يقدم الجديد دومًا".

يذكر أن دروجبا كان قد خاض تجربة في الدوري الفرنسي مع مارسيليا قبل رحيله إلى الدوري الإنجلييزي عبر بواية تشيلسي الإنجليزي.