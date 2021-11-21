برشلونة يبدأ عهد تشافي بتجاوز إسبانيول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

منح برشلونة بداية جيدة ومثالية لمديره الفني الجديد تشافي هيرنانديز بالفوز الثمين 1-0 على جاره وضيفه إسبانيول اليوم السبت في ديربي مثير بالمرحلة الـ14 من الدوري الإسباني.

خاض الفريق الكتالوني اليوم مباراته الأولى بقيادة مدربه الجديد تشافي هيرنانديز وقدم مباراة جيدة في ظل الظروف التي أحاطت بالفريق في الآونة الأخيرة لكنه افتقد الفاعلية في العديد من الهجمات كما أظهرت المباراة المشاكل العديدة في دفاع الفريق.

وحسم برشلونة المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله المهاجم الهولندي ممفيس ديباي من ضربة جزاء في الدقيقة 48 كما أهدر ديباي وزملاؤه أكثر من فرصة محققة على مدار الشوطين.

وفي المقابل، عاند الحظ إسبانيول في العديد من الفرص وسط هشاشة دفاع برشلونة خاصة في الدقائق الأخيرة من المباراة والتي شهدت أكثر من كرة مرتدة من القائم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 20 نقطة علما بأنه حقق اليوم الانتصار الأول له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة، وتجمد رصيد إسبانيول عند 17 نقطة.

تشكيل برشلونة: مارك أندريه تير شتيجن، أوسكار مينجويزا، جيرارد بيكيه، إريك جارسيا، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج، نيكو، جافي، إلياس أخوماش، ممفيس ديباي.