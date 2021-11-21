فيوتشر: لو لم يعد عبد المنعم للأهلي سيحترف أوروبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشور، بأن مدافع الفريق محمد عبد المنعم المعار من الأهلي لو لم يعد للفريق سوف يحترف في أوروبا.

وقال السقا في تصريحاته لقناة "المحور" الفضائية: "محمد عبد المنعم سيكون مستقبل مصر في قلب الدفاع، لأنه مميز في الكرات العالية، وجيد في التعامل على الأرض، وسريع، وأنا على ثقة من أنه لو لم يعد للأهلي بعد فيوتشر سيحترف وينجح في أوروبا".

وتابع: "عقلية اللاعب مميزة ويستطيع أن ينجح لسنوات، وسعد سمير يتعامل معه كأخ أصغر ويساعده دائما ويقدم له النصائح".

أما عن رأيه في مروان محسن، فقال: "مروان محسن لاعب كبير ويتدرب كل يوم كأنه شخص لم يقدم شيء في كرة القدم ويجتهد ولا يضع في اعتباره تاريخه الطويل".

وأضاف: "مروان محسن كان في الصورة بشكل كبير الفترة الماضية، ولديه رغبة في العودة للمنتخب وأن يصبح هدافا كما كان".