يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب الدوري الاسباني «اللا ليجا» بعد نتائج مباريات اليوم السبت 27-10-2021، في الجولة الـ 14.

أقيمت اليوم 4 مباريات في اليوم الثاني من الجولة 14 بمسابقة الدوري الاسباني 2021/2022، والتي بدأت يوم الجمعة بمواجهة واحدة بين أثلتيك بلباو وليفانتي، وانتهت بالتعادل السلبي (0-0).

أما في مباريات اليوم السبت، حقق فريق برشلونة فوزًا صعبًا على ضيفه اسبانيول (1-0) بديربي كتالونيا، في الظهور الأول لمدرب البرسا تشافي هيرنانديز، وسجل هدف اللقاء الوحيد ممفيس ديباي من ضربة جزاء.

ومكن هذا الانتصار فريق برشلونة من الارتقاء إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الاسباني، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة، متساويًا مع السابع رايو فاليكانو، وبفارق نقطة واحدة عن الخامس ريال بيتيس.

كما تمكن اتلتيكو مدريد من العودة إلى سكة الانتصارات بشق الأنفس على حساب اوساسونا، حيث فاز عليه بهدفٍ دون رد سجله المدافع البرازيلي فيليبي، ليبقي فريقه داخل دائرة المنافسة على الصدارة.

وخيم التعادل الإيجابي على مباراتين، الأولى بين سيلتا فيغو وضيفه فياريال بنتيجة عادلة (1-1)، أما الثانية فكانت بين اشبيلية وضيفه ديبورتيفو ألافيس (2-2)، وهي نتيجة مخيبة بكل تأكيد للفريق الأندلسي الذي فوت فرصة الابتعاد بالصدارة.

وتستأنف مباريات الجولة الـ14 بـ4 مباريات تقام غدًا الاحد 21 نوفمبر، حيث يستقبل خيتافي فريق قادش، ويحل ريال مدريد ضيفًا على غرناطة، في حين سيواجه إلتشي، ريال بيتيس، وفي الختام يتقابل ريال سوسيداد مع فالنسيا.

جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 14

1- اشبيلية – 28 نقطة – لعب 13.

2- ريال سوسيداد – 28 نقطة – لعب 13.

3- ريال مدريد – 27 نقطة – لعب 12.

4- اتلتيكو مدريد – 26 نقطة – لعب 13.

5- ريال بيتيس – 21 نقطة – لعب 13.

6- برشلونة – 20 نقطة – لعب 13.

7- رايو فاليكانو – 20 نقطة – لعب 13.

8- أثلتيك بلباو – 19 نقطة – لعب 13.

9- اوساسونا – 19 نقطة – لعب 14.

10- فالنسيا – 17 نقطة – لعب 13.

11- اسبانيول – 17 نقطة – لعب 14.

12- فياريال – 16 نقطة – لعب 13.

13-ريال مايوركا – 15 نقطة – لعب 13.

14- ديبورتيفو ألافيس – 14 نقطة – لعب 13.

15- سيلتا فيغو – 13 نقطة – لعب 14.

16- قادش – 12 نقطة – لعب 13.

17- غرناطة – 11 نقطة – لعب 12.

18- إلتشي – 11 نقطة – لعب 13.

19- ليفانتي – 7 نقاط – لعب 14.

20- خيتافي – 6 نقاط – لعب 13.