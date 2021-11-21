سولشاير يعتبر وضع مان يونايتد بالعادي في كرة القدم!

قد يكون مانشستر يونايتد قد دعا إلى عقد اجتماع عاجل بشأن مستقبل أولي جونار سولشاير بعد مباراة اليوم امام واتفورد، لكن المدرب النرويجي كان في مزاج متحدي بعد هزيمته الأخيرة، واعتبر وضعية الفريق بالشيء العادي في كرة القدم.

وأصر مدرب كارديف سيتي ومولده السابق على أنه والنادي سيواصلان العمل الجاد لإعادة موسمهما إلى المسار الصحيح، على الرغم من كونهم متخلفين عن المتصدر بـ 12 نقطة كاملة بعد الهزيمة 1/4 امام واتفورد.

كما أصر سولشاير على أن “الأداء السيئ للغاية” و “الوضع السيئ” جزء من كرة القدم – لكن العديد من أنصاره السابقين لم يوافقوا على ذلك.

وقال سولشاير لشبكة سكاي سبورتس بعد الهزيمة المحرجة 4/1 امام كلاوديو رانييري “إنه تحد كبير وكبير للجميع في النادي”.

واضاف النرويجي “النتائج ليست جيدة بما فيه الكفاية، نحن نعلم ذلك. بالطبع هناك شيء خاطئ. أشعر بالاسف تجاه الجماهير، أشعر بنفس الشعور مثل الجماهير. نحن في حالة سيئة للغاية ووضع سيء، لكن هذا جزء من كرة القدم. ”

مضيفًا عند سؤاله عن مستقبله: “أنا أعمل مع النادي ومعه. بالطبع لدينا تواصل جيد وإذا كان النادي يفكر في فعل شيء فسنجري محادثة بيننا”.