جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 12 «ضمك يعود للصدارة»

تعرف مع الخليج 365 على جدول ترتيب الدوري السعودي «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين» 2021/2022، بعد نتائج مباريات اليوم السبت 20 نوفمبر في الجولة 12.

شهدت أجندة مباريات الجولة الـ12 في الدوري السعودي اليوم، 4 مباريات، انتهت مباراتين بالتعادل، فيما تمكن فريقان من تحقيق الفوز، وتم تسجيل 6 اهداف.

والبداية مع فريق الطائي الذي حقق انتصاره الثالث هذا الموسم، وجاء على حساب الفتح، بفضل هدف النجم الجزائري أمير سعيود في الدقيقة الأخيرة من اللقاء الذي أقيم على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

وكان الانتصار الثاني اليوم من نصيب ضمك على حساب ضيفه الفيحاء، بهدفٍ دون رد، أحرزه المدافع الجزائري فاروق الشافعي في الدقيقة (83)، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ليعود إلى صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بشكل مؤقت.

وسيطر التعادل السلبي على مواجهة الشباب ومضيفه الفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ليفشل الليوث البيضاء في خطف الصدارة من ضمك، في حين ظل النصر للجولة الرابعة تواليًا من دون انتصار بعد تعادله اليوم مع الرائد (2-2) في ملعبه مرسول بارك.

يذكر أن الجولة الـ12 بالدوري السعودي ستختم غدًا بثلاث مباريات، حيث يسضيف أبها نظيره اهلي جدة، وسيواجه الحزم فريق الاتفاق، ويلتقي الباطن مع التعاون، وتم تأجيل لقاء الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد لأجل غير مسمى (التفاصيل).

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 12

1- ضمك – 24 نقطة – لعب 12.

2- الاتحاد – 23 نقطة – لعب 11.

3- الشباب – 22 نقطة – لعب 12.

4- الهلال – 19 نقطة – لعب 9.

5- الرائد – 18 نقطة – لعب 12.

6- الفيحاء – 17 نقطة – لعب 11.

7- اهلي جدة – 15 نقطة – لعب 11.

8- الفيصلي – 15 نقطة – لعب 11.

9- النصر – 14 نقطة – لعب 10.

10- الفتح – 12 نقطة – لعب 11.

11- الحزم – 10 نقاط – لعب 11.

12- التعاون – 10 نقاط – لعب 11.

13- الاتفاق – 10 نقاط – لعب 11.

14- الطائي – 10 نقاط – لعب 11.

15- ابها – 10 نقاط – لعب 11.

16- الباطن – 9 نقاط – لعب 11.