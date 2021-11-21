برشلونة تشافي يجتاز اختباره الأول وأتلتيكو مدريد ينتزع فوزاً بشق الأنفس

اجتاز برشلونة تحت قيادة أسطورته تشافي هيرنانديز اختباره الصعب أمام جاره إسبانيول بعد أداء جيد نسبياً مقارنة بالمباريات السابقة.



عاد برشلونة إلى سكة الانتصارات في الدوري الإسباني بفوزه على ضيفه إسبانيول 1-0 يوم السبت في الأسبوع الرابع عشر من المسابقة.



ونجح برشلونة في المباراة الأولى تحت إمرة مدربه الجديد تشافي في حصد النقاط الثلاث بفضل هدف الهولندي ممفيس ديباي من ركلة جزاء (48).



وهذا الانتصار الأول لزعيم كاتالونيا منذ أكثر من شهر في الليغا بعد خسارتين وتعادلين ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع مؤقتاً فيما تجمّد رصيد الخاسر عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر.



وظهر واضحاً تحسّن أداء برشلونة بعض الشيء مع مدربه الجديد إلا أنّ العديد من الأخطاء الدفاعية كادت تكلفه التعادل، كما قدّم المغربي عبد الصمد الزلزولي العديد من اللمحات التي تعزز حظوظه في تشكيلة برشلونة الأساسية.



وفي مباراة أخرى، انتزع أتلتيكو مدريد حامل اللقب فوزاً بشق الأنفس أمام ضيفه أوساسونا 1- 0، بهدف سجّله البرازيلي فيليبي.

وحاول "كولتشونيروس" الوصول إلى شباك الضيوف في الشوط الأول من دون نتيجة رغم محاولات عدة.



وانتظر حامل اللقب حتى الشوط الثاني، وتحديداً الدقيقة 87، بعدما ارتقى فيليبي برأسية لركنية من البلجيكي يانيك كاراسكو، هز بها الشباك.



وكاد كاراسكو نفسه يضيف الهدف الثاني مستغلاً تقدم حارس أوساسونا للزيادة العددية، فراوغه في منتصف الملعب في طريق عودته إلى المرمى، وسدد من بعيد، غير أن الكرة اصطدمت بالقائم الأيمن (90+2).



وبهذا الفوز الصعب، حافظ رجال الأرجنتيني دييغو سيميوني على مركزهم الرابع في الـ"ليغا" مع 26 نقطة، فيما بقي أوساسونا ثامناً مع 19 نقطة.

(وكالات)