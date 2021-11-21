الامارات | 18 خيلاً تخوض تحدي كأس رئيس الدولة في مضمار «أنفا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 18 خيلاً تخوض تحدي كأس رئيس الدولة في مضمار «أنفا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف المملكة المغربية، اليوم، بمضمار الدار البيضاء «أنفا الرملي» المحطة الـ11 لسلسلة سباقات كأس صاحب السموّ رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن النسخة الـ28، وذلك بعد ختام محطاتها في أميركا وأوروبا، لتحط رحالها من جديد في المضامير العربية، التي تتأهب لاحتضان الحدث المرموق في محطاتها المتبقية في تونس والمملكة العربية السعودية ومصر.

وقال بيان صحافي: «يشهد السباق الذي يقام لمسافة 2100 متر، مشاركة 18 خيلاً من أفضل الخيول العربية الأصيلة في المغرب وأوروبا، المخصص للخيول من أربع سنوات فما فوق، ضمن فئة (ليستد)». وتضم قائمة الخيول المشاركة كلاً من: «أفيزام معمورة، عزاز البراق، بحري جرين، شعلان ر.م، د.جراب ديس فورجيز، اتحاد موس، فارس العرب، فوستو بي، ابن دور فال، لامي أطلس، لازاز، مظفر، نيفال معمورة، بريفيل، أولمبي، منتزة فال، نافيسة جرين، وسينديلا».

من جهته، قال رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة، مطر اليبهوني: «المشاركة الكبيرة وتجدد المنافسة في مضمار (أنفا) بالدار البيضاء، يؤكدان مكانة الحدث وقيمته التاريخية وريادته بين سباقات الخيول العالمية». من جانبه، قال مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، فيصل الرحماني: «الوصول إلى المحطة الـ11 يمثل تأكيداً جديداً على مدى النجاحات الكبيرة التي سجلتها جميع المحطات العالمية بلغة الأرقام والمؤشرات والنتاجات المهمة، التي ضاعفت المسيرة الريادية للكأس الغالية».

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