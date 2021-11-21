الامارات | هونغ كونغ بطل النسخة الـ7 لـ«دولية فزاع للبوتشيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن هونغ كونغ بطل النسخة الـ7 لـ«دولية فزاع للبوتشيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم منتخب هونغ كونغ لقب النسخة السابعة لـ«دولية فزاع للبوتشيا» (آسيا وأوقيانوسيا- دبي 2021)، التي اختتمت مساء أول من أمس. وحقق أبطال هونغ كونغ خمس ذهبيات وفضية واحدة وأربع برونزيات، بينما حل منتخب تايلاند وصيفاً بثلاث ذهبيات وفضيتين وثلاث برونزيات، وكوريا الجنوبية ثالثة بذهبيتين وخمس فضيات وثلاث برونزيات.

وشهد اليوم الأخير تتويج أبطال الفرق والزوجي، في فئتي «بي سي ون» و«بس سي تو»، حيث توّج محمد عبدالكريم جلفار نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم منتخب تايلاند بالمركز الأول، بينما توج أمين عام «البارالمبية الإماراتية» ذيبان المهيري هونغ كونغ بلقب «بي سي ثري» (زوجي). وفي فئة «بي سي فور» (زوجي)، توج رئيس تأمين الفعاليات بدر أحمد منتخب هونغ كونغ باللقب.

• تايلاند في الوصافة.. وكوريا الجنوبية في المركز الثالث.

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