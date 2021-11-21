الامارات | العين يغرّد في الصدارة بخماسية في مرمى الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يغرّد في الصدارة بخماسية في مرمى الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حوّل العين تأخره بهدف إلى فوز كبير على الجزيرة بخمسة أهداف مقابل هدف، أمس، في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، على استاد آل نهيان في نادي الوحدة بأبوظبي، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 24 نقطة في صدارة لائحة الترتيب، بينما توقف رصيده «فخر أبوظبي» عند 16 نقطة.

قدّم الفريقان مباراة سريعة، وفي الدقيقة 12 أحرز الصربي ميلوس كوسانوفيتش الهدف الأول لـ «فخر أبوظبي» بعدما لعب عبدالله رمضان كرة عرضية متقنة من ركلة ركنية وقابلها كوسانوفيتش برأسه في المرمى، من جهته تألق عبدالرحمن العامري مجدداً وأنقذ فرصة هدف محقق عندما لعب بندر الأحبابي كرة عرضية وسددها خالد البلوشي برأسه قوية وتصدى العامري لها ببراعة (18).

وواصل الفريق الضيف أفضليته ولعب سفيان رحيمي كرة جميلة إلى الأرجنتيني جوانكا الذي سدد الكرة مباشرة في المرمى محرزاً الهدف الأول للعين (24)، وفي الدقيقة 30 احتسب الحكم الإيطالي دانييلي دوفيري ركلة جزاء عقب تعرض التوغولي لابا كودجو للعرقلة من حارس مرمى الجزيرة، وسدد كودجو الكرة بمهارة في المرمى محرزاً الهدف الثاني (32)، أما الجزيرة نشط في الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط الأول وتصدت العارضة لكرة خطرة من البرازيلي برونو دي أوليفيرا (40)، قبل أن يضيف سفيان رحيمي الهدف الثالث من هجمة مرتدة أنهاها اللاعب المغربي بمهارة في المرمى (45).

وفي الشوط الثاني أضاف لابا كودجو الهدف الرابع بعدما أخطأ عبدالرحمن العامري وسقطت الكرة من يده وأكملها مهاجم العين في المرمى (51)، وتواصلت مشكلات الجزيرة بطرد محمد العطاس لحصوله على الإنذار الثاني (53).

ورغم النقص العددي لعب الجزيرة بطريقة هجومية وكاد علي مبخوت أن يحرز الهدف الثاني من انفراد تام ولكن خالد عيسى تصدى للكرة ببراعة (72)، بينما سيطر العين على وسط الملعب وأكمل لابا كودجو «الهاتريك» بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز كبير للعين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news