الامارات | المطوّع يكشف أولويات برنامجه الانتخابي لرئاسة اتحاد الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن المطوّع يكشف أولويات برنامجه الانتخابي لرئاسة اتحاد الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مرشح نادي النصر لمنصب رئاسة اتحاد الكرة الطائرة، الدكتور أحمد المطوّع، أن الأهداف المستقبلية لبرنامجه الانتخابي ترتكز على تطوير النظام الأساسي، وتنقيح اللوائح التنظيمية والسابقات، والاهتمام بفرق السيدات وأصحاب الهمم بصفتهم شريكاً أساسياً، من خلال ضمهم للعبة وتحضيرهم للمسابقات البارلمبية، علاوة على العمل على تشجيع السياحة الرياضية الداخلية والخارجية.

وأضاف في مؤتمر صحافي: «نسعى إلى كسب رضا الجماهير، وتنويع مصادر الدخل للاعتماد على التمويل الذاتي، واستكمال تنمية وتطوير ونشر اللعبة، وخلق بيئة رياضية شاملة لجميع شرائح المجتمع، وتنمية الوعي وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الأطراف المعنية، وتطوير جميع خدمات الاتحاد، ورفع المستوى الفني والاهتمام بالمنتخبات الوطنية».

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