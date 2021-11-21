الامارات | «بن دري» بطلاً لكأس الحبتور للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن «بن دري» بطلاً لكأس الحبتور للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج فريق بن دري بطلاً لبطولة الحبتور الشهرية للبولو، التي اختتمت أول من أمس، بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق ذئاب دبي بأربعة أهداف ونصف الهدف مقابل هدف وحيد. وعقب المباراة النهائية قام مدير عام فندق نادي ومنتجع الحبتور بدبي، لاند فيليب دامات، بتتويج فريق بن دري البطل وفريق ذئاب دبي الوصيف وفريق هيسكث صاحب المركز الثالث، كما نال راشد بن دري جائزة أفضل لاعب في المباراة، ونال المهر «بيننتا» لحبتور الحبتور جائزة أفضل خيل.

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