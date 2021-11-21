الامارات | بني ياس يهزم العروبة بثنائية مبكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يهزم العروبة بثنائية مبكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق بني ياس انتصاره الثالث في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وجاء على حساب ضيفه العروبة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، على استاد الشامخة، ضمن الجولة العاشرة، بعد فوزه سابقاً على الظفرة والإمارات.

واستفاد أصحاب الأرض من الانطلاقة القوية بتسجيل الهدف المبكر الذي جاء بواسطة المهاجم الفلسطيني، أحمد أبوناموس في الدقيقة الرابعة من كرة رأسية، وهو الهدف الذي أسهم في دخول «السماوي» لأجواء اللقاء سريعاً، وسهل من مهمة الفريق في الانتصار والحصول على نقاط اللقاء لاحقاً.

وفرض «السماوي» سيطرته على اللقاء، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 23 بواسطة لاعبه الأرجنتيني نيكولاس خمينيز، الذي سجل هدفاً من ركلة ثابتة بطريقة رائعة وهو الهدف الثالث له في آخر مباراتين.

وحافظ أصحاب الأرض على تقدمهم بنتيجة اللقاء على الرغم من تراجع أدائهم في الشوط الثاني، ليضع الفريق النقطة 12 في رصيده، فيما تجمدت نقاط الضيوف عند أربع في المركز قبل الأخير.

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