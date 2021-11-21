سموحة يحتفل بتواجد مروان حمدى وحسين فيصل ضمن قائمة المنتخب الوطني

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القاهرة - سامية سيد - احتفل نادى سموحة بتواجد ثنائى الفريق مروان حمدي وحسين فيصل ضمن قائمة المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة كأس العرب قطر 2021.

ونشر الحساب الرسمي لنادلى سموحة على "تويتر"، صورتين لمروان حمدى وحسين فيصل معلقا عليها: "لاعبا الفريق الأول لكرة القدم مروان حمدي وحسين فيصل ضمن قائمة المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة كأس العرب قطر 2021".

واختار كيروش 6 وجوه جديدة لقائمة منتخب مصر في بطولة كأس العرب، وهم كل من: أحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومروان داود وأسامة فيصل وحسين فيصل وعمر كمال عبد الواحد، الذين لم يسبق لهم تمثيل المنتخب في أي مباراة، وهم مرشحون لأخذ الفرص في البطولة الودية.

وجاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمود جاد

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داود.

الوسط: حمدى فتحى وعمرو السولية ومهند لاشين وإمام عاشور وعمر كمال عبد الواحد مصطفى فتحى وأحمد رفعت ومحمد مجدى أفشة وحسين فيصل.

الهجوم: محمد شريف وأحمد سيد زيزو ومروان حمدى وأسامة فيصل.