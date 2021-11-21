اتحاد اليد يخطر سيدات الأهلي بتأجيل مباراته مع الترسانة بسبب سوء الأحوال الجوية

القاهرة - سامية سيد - تلقت إدارة النشاط الرياضي بالنادي الأهلي خطابًا من الاتحاد المصري لكرة اليد، اليوم السبت، يفيد بتأجيل مباراة السيدات بين الأهلي والترسانة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وكان من المقرر أن تقام المباراة اليوم السبت في السادسة مساء على ملاعب الترسانة، قبل أن يخطر الاتحاد المصري لكرة اليد الناديين بشكل رسمي بتأجيل المباراة، على أن يتم تحديدها في وقت لاحق، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان فريق سيدات يد الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق مركز شباب ششت الأنعام، بنتيجة 74-7، ضمن منافسات بطولة الدوري.