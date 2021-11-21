شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 20 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 20 / 11 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، استبعاد أشرف بن شرقى وضم حازم إمام لقائمة الزمالك استعدادًا للبنك الأهلى، والأهلى والزمالك وبيراميدز على رؤوس المجموعات الثلاث بكأس الرابطة.

استبعاد أشرف بن شرقى وضم حازم إمام لقائمة الزمالك استعدادًا للبنك الأهلى

أعلن الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمة مباراة الفريق لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز. ويدخل الفريق معسكرا مغلقا مساء اليوم استعدادا للمباراة.

الأهلى والزمالك وبيراميدز على رؤوس المجموعات الثلاث بكأس الرابطة

كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أنه سيتم تقسيم الفرق المشاركة فى بطولة كأس الرابطة إلى ثلاث مجموعات، مع وضع الزمالك والأهلي وبيراميدز على رؤوس المجموعات باعتبارهم الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من بطولة الدورى الموسم الماضي.

كيروش يستبعد 16 لاعبا من قائمة كأس العرب.. تعرف عليهم

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة اللاعبين النهائية المشاركين فى بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها بالدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.

استبعاد حكم الفيديو بمباراة الأهلى والمقاولون من الدورى الممتاز بسبب أخطائه

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، على استبعاد محمد عباس قابيل حكم الفيديو فى مباراة الأهلى والمقاولون العرب أمس من إدارة مباريات الدورى الممتاز لمدة شهر.

موسيمانى يدرس تغيير طريقة لعب الأهلى أمام المحلة بسبب غياب حمدى فتحى

يدرس الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة بيتسو موسيمانى خوض مباراة غزل المحلة، المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، بطريقة لعب 4-2-3-1 بالرهان على قدرات ثنائي الوسط أليو ديانج وعمرو السولية بجانب دور محمد مجدي أفشة وانطلاقات بيرسي تاو وميكيسوني والقناص محمد شريف، بعد تأكد غياب حمدى فتحى لاعب المارد الأحمر عن اللقاء بسبب الإيقاف.

6 وجوه تظهر لأول مرة فى قائمة منتخب مصر بكأس العرب

شهدت قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المشاركة في كأس العرب وجود 6 أسماء جديدة تنضم لأول مرة، وهم أحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومروان داود وأسامة فيصل وحسين فيصل وعمر كمال عبد الواحد.

بازل السويسرى يلقي الضوء على مواجهة الزمالك فى معسكر الإمارات

ألقى نادي بازل السويسري الضوء على سفر فريقه الأول إلى مدينة دبي من أجل مواجهة ناديي الزمالك المصري أحد أكبر الأندية في مصر وأفريقيا - كما وصفه الموقع الرسمي لبازل- بالإضافة لمواجهة نادي أندرلخت البلجيكي أحد أكبر الأندية الأوروبية خلال معسكر الفريق السويسري المقررة إقامته في الفترة من الرابع وحتى الثالث عشر من يناير المقبل.