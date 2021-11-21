شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العلا: أوباما كان يستحق فرصة في المنتخب وطارق حامد له دور قيادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد أبو العلا، مقدم برنامج زملكاوي على قناة الزمالك، أن طارق حامد، لاعب وسط القلعة البيضاء، كان جديرا بفرصة في الانضمام إلى المنتخب الوطني ضمن القائمة التي تستعد لخوض منافسات كأس العرب.

وقال أبو العلا، عبر برنامج "زملكاوي": طارق حامد لديه خبرة دولية غير متكررة وقائد في المنتخب، في بطولة مثل كأس العرب تحتاج إلى لاعب ذي خبرة، وطارق حامد لديه أدوار أخرى في الملعب، بالإضافة إلى الأدوار الفنية وهو اللاعب الوحيد الذي يتميز بثبات المستوى، وكان أفضل لاعب في الدوري الماضي، وقادر على توجيه زملائه بالملعب.

وأضاف: أوباما من اللاعبين الذين يجب أن يتواجدوا داخل المنتخب خاصة في غياب الدوليين لأنه لديه خبرات، وكذلك محمود علاء، خاصة أنه كان متواجداً في المباراة الأخيرة، حتى لو شارك دقيقتين أو ثلاثة، ومحمد عبد الغني، لاعب مؤثر، أيضا ويثبت وجوده في كل مرة يشارك فيها.

وتابع: محمد أبو جبل لم يكن موفقاً في القمة، ولكن استبعاده من القائمة علامة استفهام، خاصة أنه انضم بعد لقاء القمة للمنتخب، وحدث من قبل أن محمد الشناوي لم يشارك في انطلاق الدوري للإصابة ومع ذلك انضم للمنتخب، فلماذا لم ينضم عواد مثلاً.