شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يرفض الراحة ومعنويات مرتفعة بعد انضمام ثلاثي الفريق للمنتخب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق فيوتشر تدريباته استعداداً لمواجهة إنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء الثلاثاء المقبل على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.

وشهد مران الفريق حالة من المعنويات المرتفعة بعد انضمام الثلاثي، أحمد رفعت، عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم إلى قائمة المنتخب الوطني التي تستعد لخوض منافسات كأس العرب.

ولعب فريق فيوتشر، بقيادة على ماهر، مباراة ودية أمس الجمعة مع فريق النجم المصرى وقام على ماهر بمشاركة اللاعبين التى لم تشارك فى لقاء إيسترن كومباني الماضي، لتجهيز كل عناصر الفريق.

وانتهت المباراة بفوز فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدف، وسجل أهداف فيوتشر (عمر صلاح "هدف" أيمن الصفاقسى "هدفين"، محمد علاء "هدف").

من جانبه، أكد سعد سمير، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر إف سي، على أهمية فوز فريقه أمام إيسترن كومباني، بعد العودة من فترة التوقف الدولي.

وفاز فيوتشر إف سي بأربعة أهداف مقابل هدف، أمس الخميس، في إطار مباريات الجولة الرابعة من عمر الدوري الممتاز.

وفي تصريحات خاصة للحساب الرسمي للنادي عقب الفوز، قال سمير:"انتصار مهم بالنسبة لنا خلال مشوارنا في الدوري العام، وهذا يعكس أن انسجام الفريق يزيد بشكل مميز بعد انتهاء كل فترة توقف".

وأضاف:"نسعى لتنفيذ تعليمات علي ماهر المدير الفني للفريق، في ظل رغبته الكبيرة للعب المباريات بطريقه معينة ونحاول تطبيق هذا الفكر".

وأكمل:"ركزنا خلال فترة التوقف على زيادة الانسجام بيننا كلاعبين، خاصة أن جميع اللاعبين أول مرة يلعبوا مع بعض".

وأتم:"الدوري هذا الموسم قوي للغاية، ونمتلك مباريات صعبة في الفترة المقبلة، وكل انتصار يمنحنا الثقة فيما هو قادم".

الفوز رفع رصيد فيوتشر إف سي إلى 7 نقاط، ليستمر الفريق في المنافسة على المربع الذهبي، بجدول ترتيب الدوري الممتاز.