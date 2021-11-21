شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مالي: ديانج أثبت أنه لاعب مميز بين نجوم الأهلي.. وصلاح لاعب استثنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى محمد ماجاسوبا، المدير الفني للمنتخب المالي لكرة القدم، على الأداء الذي يقدمه نجم النادي الأهلي أليو ديانج، سواء مع منتخب بلاده أو بطل أفريقيا خلال الفترة الحالية.

وقال ماجاسوبا، في تصريحات خاصة عبر "زووم" ببرنامج "السادسة" بقناة النادي الأهلي: "ديانج لاعب رائع ويتطور باستمرار"، مضيفا: "نجم الأهلي يمتلك قدرات فنية وبدنية كبيرة تجعله لاعب مميز ودائماً يبذل مجهود كبير وسيتطور بشكل أكبر في المرحلة المقبلة".

وأضاف مدرب "نسور مالي: "ديانج أثبت أنه لاعب مميز وسط كوكبة من اللاعبين الرائعين بصفوف فريق الأهلي"، مشددا في الوقت ذاته: "إمكانيات أليو ديانج تؤهله للعب بشكل جيد مع أي فريق بالعالم".

وتابع: "تألق ديانج مع الأهلي منحه فرصة التواجد دائماً في قائمة منتخب مالي"، مشيرا إلى أن منتخب مالي مستعد لمواجهة أي فريق بعد تأهله للمرحلة الفاصلة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وقال ماجاسوبا: "المنتخبات العشرة المتأهلة قادرة على تمثيل القارة السمراء جيدا في المونديال".. مضيفاً: "قارة أفريقيا تستحق مشاركة أكثر من 5 منتخبات في بطولات كأس العالم المقبلة بفضل تطور منتخباتها وامتلاكها لاعبين محترفين في أفضل الأندية العالمية".

واختتم ماجاسوبا تصريحاته بالقول: "الجيل الحالي للمنتخب المالي قارد على تحقيق الكثير رغم عدم امتلاكه لمحترفين في أندية كبرى بأوروبا على غرار جيل سيدو كيتا و عمر كانوتيه"، كما أكد أن محمد صلاح لاعب استثنائي لكن صوته في اختيارات جائزة "ذا بيست" المقدمة من الفيفا لأفضل لاعب في العالم ستذهب للاعب جزائري أو مغربي.