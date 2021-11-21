شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 20 / 11 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 20 / 11 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: الأهلى والزمالك وبيراميدز على رؤوس المجموعات الثلاث بكأس الرابطة، واستبعاد أشرف بن شرقى وضم حازم إمام لقائمة الزمالك استعدادًا للبنك الأهلى.

الأهلى والزمالك وبيراميدز على رؤوس المجموعات الثلاث بكأس الرابطة

كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أنه سيتم تقسيم الفرق المشاركة فى بطولة كأس الرابطة إلى ثلاث مجموعات، مع وضع الزمالك والأهلي وبيراميدز على رؤوس المجموعات باعتبارهم الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من بطولة الدورى الموسم الماضي.

بازل السويسرى يلقي الضوء على مواجهة الزمالك فى معسكر الإمارات

ألقى نادي بازل السويسري الضوء على سفر فريقه الأول إلى مدينة دبي من أجل مواجهة ناديي الزمالك المصري أحد أكبر الأندية في مصر وأفريقيا - كما وصفه الموقع الرسمي لبازل- بالإضافة لمواجهة نادي أندرلخت البلجيكي أحد أكبر الأندية الأوروبية خلال معسكر الفريق السويسري المقررة إقامته في الفترة من الرابع وحتى الثالث عشر من يناير المقبل.

استبعاد أشرف بن شرقى وضم حازم إمام لقائمة الزمالك استعدادًا للبنك الأهلى

أعلن الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمة مباراة الفريق لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز. ويدخل الفريق معسكرا مغلقا مساء اليوم استعدادا للمباراة.

الزمالك يختتم تدريباته بتقسيمة قوية بدون الأساسيين استعدادا للبنك الأهلي

اختتم فريق الزمالك تدريبه اليوم بتقسيمة قوية خاضها لاعبو الفريق مساء اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وشارك فى التقسيمة اللاعبون الذين لم يشاركوا فى التشكيل الأساسي بمباراة الفريق أمس أمام الإسماعيلي.

تدريبات خاصة للونش وعبد الغنى وجمعة وفتحى بالزمالك.. وسيسيه يواصل التأهيل

واصل الإيفواري رزاق سيسيه، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم، السبت، بملعب النادى وأدى سيسيه فقرة تدريبية بصالة الجيمانزيوم فى النادي، ثم خاض تدريبات بالركض حول الملعب.

كارتيرون يجتمع مع جهازه المعاون لترتيب معسكر مواجهة البنك الأهلى

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع عمرو أبو العز رئيس الجهاز الإداري بالفريق لترتيب معسكر الفريق الخاص بمباراة البنك الأهلي المقبلة على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بملعب النادي.

كارتيرون يتراجع عن تغيير مركز عبد الله جمعة بعد المشاركة أمام الإسماعيلى

تراجع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن تغيير مركز عبد الله جمعة لعدم تقديم اللاعب أداءً جيداً خلال مشاركته فى مركز الظهير الأيمن خلال مواجهة الإسماعيلى التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد الإسماعيلية، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد.