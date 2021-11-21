شكرا لقرائتكم خبر عن بالمستند.. نكشف حقيقة مغادرة محمد أبو جبل جروب "واتس أب" الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما غادر اللاعب محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك، جروب الواتس أب الخاص بالفريق عقب مواجهة الإسماعيلى التى أقيمت أمس الجمعة، ونشر ”الخليج 365” الخبر تحت عنوان "محمد أبو جبل يغادر جروب الزمالك بعد مباراة الإسماعيلى" ولم يتم التطرق داخل الخبر عن أى اعتراض من اللاعب على جلوسه احتياطيًا لمحمد عواد خلال تلك المباراة، قام اللاعب بنفي الخبر فى تصريح له عبر الموقع الرسمى للزمالك.

وحصل ”الخليج 365” على "برنت سكرين" من رقم محمد أبو جبل الذى غادر الجروب الرسمى أمس، ونظرًا للخصوصية قمنا بحذف آخر ثلاث أرقام من رقم اللاعب الشخصى، وذلك لتأكيد صحة ما قمنا بنشره، ودليل قاطع على المصداقية والشفافية التى نتميز بها.