شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مخطط أحمال نادى المقاولون 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه لسب الحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، قرارات إدارة المسابقات بعد انتهاء مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري والتي شهدت إيقاف عبد الرحمن محمد على مخطط أحمال نادى المقاولون العرب 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه.

ويأتي إيقاف مخطط أحمال نادى المقاولون العرب لسب حكم مباراة فريقه أمام الأهلى التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.

ووفقًا لما أعلنته الرابطة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، فإنه تقرر تغريم النادي الإسماعيلى مبلغ 40 ألف جنيه بسبب تأخر نزول الفريق مع بداية الشوط الثانى والسباب الجماعى من الجماهير ضد أحد عناصر اللعبة.

وجاء قرارات الجولة الرابعة كالتالى:

مباراة فاركو والمقاصة

إيقاف محمود عماد محمود لاعب فاركو مباراتين وغرامة مالية قيمتها 10 آلاف جنيه للطرد بسبب اللعب العنيف.

مباراة سيراميكا والبنك الأهلى

توقيع غرامة مالية قيمتها 25 ألف جنيه على نادى سيراميكا للاعتراض بصورة جماعية من الجهاز الفني والإدارى.

مباراة المصرى وبيراميدز

إيقاف فريد شوقى لاعب المصرى مباراة واحدة للطرد السابق إنذاره.

مباراة الإسماعيلى والزمالك

توقيع غرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه على النادى الإسماعيلى لتأخر ندول الفريق منع بداية الشوط الثانى.

توقيع غرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه على الإسماعيلى للسباب الجماعى من الجماهير ضد أحد عناصر اللعبة.

مباراة الأهلى والمقاولون

إيقاف عبد الرحمن محمد على مخطط أحمال المقاولون العرب ثمانية مباريات وغرامة 100 ألف جنيه لسب الحكم عقب انتهاء المباراة.

إيقاف حمدى فتحى لاعب الأهلى مباراة واحدة للطرد ومنع فرصة محققة لإحراز هدف.