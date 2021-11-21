شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتدرب على ملعب ناشئي الأهلي استعدادا للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مرانه اليوم السبت على ملاعب الناشئين بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك استعدادًا لمباراته المقرر لها غدًا الأحد أمام مصر المقاصة، ضمن مسابقة الدوري الممتاز، التي سوف تقام على ملعب الكلية الحربية.

وأكد خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين بالأهلي، أن إدارة النادي استجابت على الفور لطلب الاتحاد السكندري بخوض التدريبات بفرع مدينة نصر، وتم تجهيز الملاعب على النحو الأفضل، وذلك في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية الجيدة بين الناديين.

واختار حسام حسن، المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، 22 لاعبا في قائمة سيد البلد، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، في إطار الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة الـ22 لاعبا كالتالى: "محمد عبد المنصف، أحمد يحيى، محمد عبد السلام، محمد مجدى، السيد سالم، هشام صلاح، مروان عطية، خالد الغندور، فوزى الحناوى، كريم يحيى، محمد رجب، صبرى رحيل، أحمد نبيل مانجا، عبد الغنى محمد، مورو، سعيد سيبمورى، عادل نيمار، أحمد على، كريم الديب، أحمد عادل ميسى، مابولولو، بنجامين".