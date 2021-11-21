شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم الإسماعيلى 40 ألف جنيه وإيقاف حمدى فتحى مباراة واحدة رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، قرارات إدارة المسابقات بعد انتهاء مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري، ووفقًا لما أعلنته الرابطة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، فإنه تقرر تغريم النادي الإسماعيلى مبلغ 40 ألف جنيه؛ بسبب تأخر نزول الفريق مع بداية الشوط الثانى والسباب الجماعى من الجماهير ضد أحد عناصر اللعبة وإيقاف حمدى فتحى لاعب الأهلى مباراة واحدة.

وتعرض حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى للطرد في مباراة المقاولون العرب، وهى حالة الطرد الأولى فى تاريخ لاعب الأهلى عبر مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخبات.

وحصل حمدي فتحي على بطاقة حمراء، وذلك بعد تدخله ضد مهاجم المقاولون العرب أثناء انفراده بمرمى الشناوي ومنعه من تسجيل هدف.

وجاءت القرارات كالتالى:

مباراة فاركو والمقاصة

إيقاف محمود عماد محمود لاعب فاركو مباراتين وغرامة مالية قيمتها 10 آلاف جنيه للطرد بسبب اللعب العنيف.

مباراة سيراميكا والبنك الأهلى

توقيع غرامة مالية قيمتها 25 ألف جنيه على نادى سيراميكا للاعتراض بصورة جماعية من الجهاز الفني والإدراى.

مباراة المصرى وبيراميدز

إيقاف فريد شوقى لاعب المصرى مباراة واحدة للطرد السابق إنذاره.

مباراة الإسماعيلى والزمالك

توقيع غرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه على النادى الإسماعيلى لتأخر نزول الفريق منع بداية الشوط الثانى.

توقيع غرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه على الإسماعيلى للسباب الجماعى من الجماهير ضد أحد عناصر اللعبة.

مباراة الأهلى والمقاولون

إيقاف عبد الرحمن محمد على مخطط أحمال نادى المقاولون العرب ثمانية مباريات وغرامة 100 ألف جنيه لسب الحكم عقب انتها المباراة.

إيقاف حمدى فتحى لاعب الأهلى مباراة واحدة للطرد ومنع فرصة محققة لإحراز هدف.