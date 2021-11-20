الامارات | أرقام خيالية يحطمها محمد صلاح في ليلة فوز ليفربول على أرسنال

شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام خيالية يحطمها محمد صلاح في ليلة فوز ليفربول على أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع النجم الدولي محمد صلاح رصيده من الأهداف في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي إلى 11 هدفا، بعد أن قاد فريقه ليفربول للفوز على أرسنال برباعية نظيفة مساء اليوم السبت في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل محمد صلاح معانقة الأرقام التاريخية، إذ رفع ايضا سجله التهديفي أمام أرسنال إلى 8 أهداف في 10 مباريات، كما أنه صنع 7 أهداف، وسجل وصنع في 11 مباراة من أصل 12، وكان الفريق الوحيد الذي لم يساهم في مواجهته هو بيرنلي.



وعلى مستوى موسم ليفربول بشكل عام سجل محمد صلاح رقم خيالي، إذ خاض 16 مباراة في المسابقات المختلفة، وسجل 16 هدفا، وله سبع تمريرات حاسمة، وبات اللاعب الوحيد في تاريخ النادي طوال هذه الفترة الذي يساهم بهدف كل 61 دقيقة.

وعلى ملعب "أنفيلد"، أعاد ليفربول ضيفه أرسنال الى أرض الواقع بعدما اكتسحه برباعية نظيفة، ليستعيد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب توازنه عقب الخسارة التي تلقاها في المرحلة السابقة أمام وست هام (2-3) والتي كانت الأولى له في جميع المسابقات.

أنهى "الحمر" الشوط الأول متقدمين بهدف السنغالي ساديو مانيه برأسية بعد ركلة حرة نفذها ترنت ألكسندر-أرنولد، رافعاً رصيده الى 7 أهداف في الدوري، قبل أن يكشروا عن أنيابهم في الثاني بثلاثية تناوب على تسجيلها البرتغالي ديوغو جوتا (52) ثم المصري محمد صلاح بعد تمريرة من مانيه (73) وأخيراً البديل الياباني تاكومي مينامينو بعد تمريرة من ألكسندر-أرنولد (77).

ورفع ليفربول رصيده الى 25 نقطة في المركز الثاني موقتا، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 20 في المركز الخامس.

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