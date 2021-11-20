بوتاس يتصدر التجربة الحرة لسباق فورمولا ـ1 القطري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الفنلندي فالتيري بوتاس سائق فريق مرسيدس أفضل زمن أمس في التجربة الحرة الثالثة الأخيرة للنسخة الأولى من سباق الجائزة الكبرى القطري المقرر اليوم ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولاـ 1، متفوقا على زميله البريطاني لويس هاميلتون والهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول.

وحقق بوتاس، الذي كان قد تصدر التجربة الثانية أيضا الجمعة، أفضل زمن للفة على مضمار لوسيل الدولي البالغ طوله 38 .5 كلم، مسجلا دقيقة واحدة و310. 22 ثانية.

وجاء هاميلتون حامل لقب بطولة العالم في المركز الثاني بفارق 078. 0 ثانية وتلاه فيرستابن بفارق 341. 0 ثانية، علما بأن فيرستابن لم يقطع سوى لفات قليلة خلال التجربة الأخيرة التي تسبق التجارب الرسمية التأهيلية المقررة أمس لحسم مراكز انطلاق السائقين في سباق اليوم.

ويتصدر فيرستابن الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم بفارق 14 نقطة أمام هاميلتون، وذلك قبل ثلاثة سباقات متبقية في البطولة.

وسيصبح السباق القطري مدرجا بشكل منتظم ضمن بطولة العالم اعتبارا من 2023 بعقد يستمر عشرة أعوام، علما بأنه أدرج خلال الموسم الحالي ليحل مكان سباق أستراليا.