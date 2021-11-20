شكرا لقرائتكم خبر بوتاس يتصدر التجربة الحرة لسباق فورمولا ـ1 القطري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحقق بوتاس، الذي كان قد تصدر التجربة الثانية أيضا الجمعة، أفضل زمن للفة على مضمار لوسيل الدولي البالغ طوله 38 .5 كلم، مسجلا دقيقة واحدة و310. 22 ثانية.
وجاء هاميلتون حامل لقب بطولة العالم في المركز الثاني بفارق 078. 0 ثانية وتلاه فيرستابن بفارق 341. 0 ثانية، علما بأن فيرستابن لم يقطع سوى لفات قليلة خلال التجربة الأخيرة التي تسبق التجارب الرسمية التأهيلية المقررة أمس لحسم مراكز انطلاق السائقين في سباق اليوم.
ويتصدر فيرستابن الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم بفارق 14 نقطة أمام هاميلتون، وذلك قبل ثلاثة سباقات متبقية في البطولة.
وسيصبح السباق القطري مدرجا بشكل منتظم ضمن بطولة العالم اعتبارا من 2023 بعقد يستمر عشرة أعوام، علما بأنه أدرج خلال الموسم الحالي ليحل مكان سباق أستراليا.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتاس يتصدر التجربة الحرة لسباق فورمولا ـ1 القطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.