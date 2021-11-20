تتويج الفائزين في بطولة الجبيل للسيارات اللاسلكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت «تحكم» عبدالله حدادي، الفائزين في منافسات بطولة الجبيل للسيارات اللاسلكية «ساند دراق»، التي أقيمت أمس على شاطئ الفناتير بالجبيل. وحقق المركز الأول في فئة المحترفين لسيارات الكهرباء مهدي العيسى، وثانيا باسل الظاهر، وفي المركز الثالث سعد الجدوع. وفي الفئة نفسها لسيارات البنزين حل أولا عبدالمطلب الشملان وثانيا عبدالرحمن الشدوخي وثالثا عبدالله الخلف.

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