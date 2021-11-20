شكرا لقرائتكم خبر ضمك يفوز على الفيحاء ويتصدر الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز فريق ضمك على ضيفه الفيحاء 1 - 0 خلال المباراة التي جمعتهما أمس، في الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي شهدت فوز الطائي على الفتح أيضا بالنتيجة نفسها.

ويدين ضمك بالفضل في هذا الفوز للاعبه فاروق شافعي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83.

وشهدت هذه المباراة طرد باناغيوتيس تاختيدس لاعب الفيحاء في الدقيقة 21.

ورفع ضمك رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب موقتا، وتوقف رصيد الفيحاء عند 17 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الثانية فاز الطائي على الفتح بهدف نظيف سجله أمير سعيود في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الطائي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ14، وتوقف رصيد الفتح عند 12 نقطة في المركز العاشر.