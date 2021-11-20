ضمك يفوز على الفيحاء ويتصدر الدوري

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ويدين ضمك بالفضل في هذا الفوز للاعبه فاروق شافعي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83.
وشهدت هذه المباراة طرد باناغيوتيس تاختيدس لاعب الفيحاء في الدقيقة 21.
ورفع ضمك رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب موقتا، وتوقف رصيد الفيحاء عند 17 نقطة في المركز السادس.
وفي المباراة الثانية فاز الطائي على الفتح بهدف نظيف سجله أمير سعيود في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع الطائي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ14، وتوقف رصيد الفتح عند 12 نقطة في المركز العاشر.
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